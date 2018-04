Varios heridos por tiroteo en sede de Youtube: supuesta tiradora se habría suicidado

Un tiroteo se registró en los cuarteles centrales de Youtube en la ciudad de San Bruno, en el estado de California, al suroeste de Estados Unidos, la jornada de este martes.

La policía de San Bruno acudió a la sede central de la plataforma de videos, luego que se reportara la presencia de una tiradora al interior del principal edificio de Youtube, el cual fue evacuado por las autoridades.

De acuerdo al jefe de la polic√≠a de San Bruno, Ed Barberini, habr√≠an hasta el momento cuatro personas heridas y una joven muerta, quien seg√ļn los oficiales ser√≠a la autora del tiroteo y que se habr√≠a disparado a s√≠ misma.

Los heridos fueron trasladados a diversos centros de salud cercanos, mientras el oficial anunció que en las próximas horas se entregarán más detalles sobre lo acontecido.

“Cuatro v√≠ctimas que han sido transportadas por lesiones relacionadas con disparos. Tenemos una sospechosa fallecida dentro del edificio con una herida auto-infligida”, sostuvo Barberino ante los medios.

Barberini no aclaró si la persona responsable del tiroteo estaba entre las cuatro víctimas.

“La investigaci√≥n est√° en curso”, insisti√≥ el jefe de polic√≠a, sin ofrecer m√°s detalles sobre la mujer. “En este momento, creemos que es la tiradora”.

Google -consorcio que controla Youtube- tuite√≥ por su parte: “estamos coordinando con las autoridades y proveeremos informaci√≥n oficial (…) tan pronto est√© disponible”.

De acuerdo a los medios locales, los trabajadores de Youtube alertaron a las autoridades sobre la presencia del tirador al interior de las instalaciones.

El edificio fue evacuado en su totalidad, mientras imágenes de televisión mostraban a los empleados abandonar el reciento, para que ingresara la policía.

Un empleado de la empresa tuite√≥ el tiroteo. “Escuch√© tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora tras una barricada con colegas”.

Poco despu√©s escribi√≥: “A salvo, evacuados. Estamos afuera”.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

“Primero pens√© que era un terremoto”, escribi√≥ por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como un gerente de productos de la empresa.

“Despu√©s de salir de la oficina, no sab√≠amos bien qu√© pasaba, pero m√°s gente estaba corriendo. Parec√≠a serio, que no era un simulacro”.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

Testigos reportaron además la presencia de helicópteros y policías del equipo de choque SWAT en el lugar.

DEVELOPING: Officials respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, California, YouTube employees say. https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/SwzxiSas7t — CBS News (@CBSNews) April 3, 2018