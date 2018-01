Donald Trump califica la política comercial de la Unión Europea como "muy injusta"

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 08:46

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la Unión Europea trata a Estados Unidos de manera “muy injusta” en sus vínculos comerciales y la amenazó veladamente de represalias, en entrevista televisiva difundida el domingo por la noche.

“La Unión Europea ha tratado a Estados Unidos de una forma muy injusta en términos comerciales”, dijo Trump en una entrevista a la cadena británica ITV que fue grabada el jueves.

“He tenido muchos problemas con la Unión Europea y eso puede transformarse en algo muy grande (…) desde el punto de vista comercial”, advirtió en la entrevista realizada el jueves al margen del Foro Económico Mundial de Davos.

Trump subrayó la dificultad para su país de vender productos en la UE, cuando ésta exporta hacia Estados Unidos los suyos “sin impuestos” o con “muy pocos impuestos”.

En Davos, Trump expuso que su doctrina de “Estados Unidos primero” y explicó que no quiere decir “Estados Unidos en solitario” y afirmó que su país podría volver a integrar el acuerdo transpacífico, un pacto del cual Trump decidió restarse.

Pero a principios de enero el gobierno estadounidense impuso elevados aranceles a las máquinas lavadoras y a los paneles solares importados.

“Nosotros no podemos introducir nuestros productos. Es muy muy difícil. Y a pesar de todo, ellos nos envían sus productos a nosotros, sin aranceles o con muy pocos. Es muy injusto”, reiteró Trump.

“Y ellos no son los únicos, por cierto, y yo podría citar muchos países y lugares que hacen (lo mismo)”, agregó el presidente estadounidense.

‘Una posición más dura’

Interrogado sobre la salida del Reino Unido de la UE, Donald Trump afirmó que hubiera sido “más duro” que la Primera ministra británica Theresa May en las negociaciones con la Unión Europea.

“Yo hubiera tenido una actitud diferente”, respondió el presidente estadounidense con respecto a las negociaciones posteriores al referéndum de junio de 2016 que se continuarán hasta la salida prevista para 2019.

“Yo hubiera dicho que la Unión Europea no es lo que dice ser. Y yo hubiera adoptado una posición más dura a la hora de salir”, agregó.

En enero de 2017, Trump consideró que el Reino Unido “tuvo razón” de abandonar una UE según él dominada por Alemania y auguró que el Brexit será un “éxito” y que el bloque europeo seguirá fragmentándose.

En la entrevista, el presidente estadounidense también se disculpó por difundir en Twitter una entrada de un grupo británico de extrema derecha.

“No sabía quiénes eran”, dijo sobre Britain First y sus videos antimusulmanes, antes de añadir: “Si usted me dice que son gente racista horrible, ciertamente me gustaría disculparme”



“Hice un retuit. Cuando haces esos retuits puedes causar problemas porque nunca sabes quién los inició”, argumentó.

Trump redifundió esos videos a finales de noviembre, provocando los reproches de la primera ministra británica Theresa May, que tildó la maniobra de “error”, a lo que el presidente estadounidense respondió invitándola a meterse en propios sus asuntos.

“Tenemos una gran relación aunque mucha gente cree que no”, explicó Trump sobre May, “está haciendo un gran trabajo”.