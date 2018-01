Trump reveló a los ganadores de sus extraños premios a las "noticias falsas"

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 10:44

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló el miércoles los ganadores de sus muy publicitados “Premios de Noticias Falsas”, intensificando sus ya persistentes ataques contra varios de los principales medios de comunicación de su país.

Los premios fueron anunciados horas después de que dos prominentes senadores republicanos, Jeff Flake y John McCain, criticaran al presidente, asegurando que socava a la prensa libre e incluso con Flake acusándolo de recurrir a una retórica estalinista.

Trump anunció a los diez “homenajeados” a través de Twitter, donde posteó el link de una lista publicada en el sitio web del Partido Republicano, que colapsó minutos después de su revelación.

Los “ganadores” de la parodia premiación incluyeron a los principales periódicos y cadenas de noticias, como CNN, The New York Times y The Washington Post, todos los cuales han sido blanco habitual de la ira del mandatario.

And the FAKE NEWS winners are…https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

El economista ganador del premio Nobel, Paul Krugman, quien suele escribir columnas de opinión para The New York Times, quedó en el primer puesto. El gobierno alegó que mereció ese lugar por escribir “el día de la histórica y aplastante victoria del presidente Trump que la economía nunca se recuperaría”.

La lista también apuntó a un error del veterano periodista de ABC Brian Ross, quien fue suspendido por cuatro semanas sin paga luego de que se viera obligado a corregir un informe sobre el exasesor de Trump Michael Flynn.

“A pesar de una cobertura de medios muy corrupta y deshonesta, hay muchos grandes periodistas que respeto y muchas BUENAS NOTICIAS para que los estadounidenses estén orgullosos”, tuiteó el presidente luego de su anuncio.