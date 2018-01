Automóvil queda incrustado en el segundo piso de un edificio tras accidente en EEUU

Un automóvil quedó incrustado en el segundo piso de una vivienda de la ciudad estadounidense de Santa Ana en California (oeste), tras un accidente registrado la madrugada del domingo.

El conductor del Nissan Altima viajaba a las 05:30 del domingo a una alta velocidad por las calle French y al llegar al cruce con la avenida 17, habría golpeado el divisor central de la pista, saliendo proyectado hacia el edificio.

Afortunadamente en el interior de la construcción, que funciona como local comercial, no habían personas, por lo que sólo el conductor y su acompañante resultaron con lesiones menores por este incidente.

El conductor del vehículo quedó atrapado en la máquina y debió ser ayudado por equipos de emergencia, mientras que su acompañante abandonó el automóvil por sus propios medios.

El automovilista reconoció haber consumido narcóticos antes del accidente, por lo que fue trasladado a un hospital, aunque igualmente será investigado por las autoridades estatales por su responsabilidad en lo ocurrido.

De acuerdo a la forma en que quedó incrustado el automóvil en el edificio, las autoridades estiman que el automóvil habría volado más de 15 metros, consignó el periódico estadounidense New York Times.

La jornada del domingo en la tarde, Bomberos y la Policía del Condado de Orange lograron retirar el automóvil del edificio, aunque tanto el sedán como el edificio quedaron destruidos.

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018