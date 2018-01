Nueva York declara estado de emergencia ante ola de frío

Las autoridades de la ciudad de Nueva York declararon estado de emergencia debido a la ola de frío o “ciclón bomba” que afecta a Norteamérica, especialmente a la costa este de Estados Unidos y Canadá.

Hasta 23,6 cm de nieve cayeron en medio de fuertes vientos de unos 80 km/h sobre la ciudad de Nueva York hasta el jueves, cuando se registraron temperaturas inferiores a los -4ºC y una sensación térmica de -11ºC.

Tras la tormenta se espera más frío: la sensación térmica el viernes puede ser de hasta -30ºC, alertó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Los buses y el metro funcionan en la Gran Manzana, pero hay retrasos y varios trenes fueron anulados. El servicio de ferry fue suspendido al mediodía.

“Estamos ante una severa y muy peligrosa tormenta de nieve”, dijo de Blasio en una conferencia de prensa. “Quédense en sus casas, usen el transporte público si tienen que salir y cuiden a sus vecinos si precisan ayuda”.

This weekend we will see dangerously low temperatures and wind chills. Stay indoors as much as you can. Check on elderly family members, neighbors, and people with increased health risks. Keep your pets indoors.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) January 5, 2018