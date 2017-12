Trump ironiza sobre el calentamiento global ante ola de frío extremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó el jueves sobre el calentamiento global, mientras el norte del país es azotado por una ola de frío extremo con temperaturas de hasta -40°C.

“En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Tal vez podríamos usar un poco del buen y viejo Calentamiento Global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar trillones de dólares para protegerse. ¡Abríguense!”, tuiteó el mandatario.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

