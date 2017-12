Más de 10 muertos y 4 heridos graves deja incendio en un edificio de Nueva York

Un incendio afectó la noche de este jueves a un edificio de apartamentos en el barrio del Bronx en Nueva York, dejando un saldo de al menos 12 muertos y cuatro heridos graves, informó el alcade de la ciudad.

Un niño de un año de edad figura entre los fallecidos en el siniestro, el cual se encuentra ahora bajo control de Bomberos, dijo a la prensa el alcalde Bill de Blasio.

“Lamento reportar que 12 neoyorquinos han muerto, incluyendo a un pequeño de un año de edad“, señaló de Blasio a los reporteros desde el lugar, luego de que los bomberos extinguieran las llamas.

Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad y luchan por sus vidas, indicaron funcionarios.

El alcalde advirtió que el número de víctimas podría aumentar.

La causa del incendio aún se encuentra en investigación, pero se sabe que comenzó en el primer piso del edificio y se expandió rápidamente hasta el tercer piso, de acuerdo a los funcionarios.

Las víctimas tenían edades de entre un año a más de 50 años, señaló de Blasio.

El incendio comenzó aproximadamente en una noche extremadamente fría, con temperaturas de menos de 0°C.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU

— FDNY (@FDNY) December 29, 2017