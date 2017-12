Joven confiesa que mató a su novio cuando grababan un video para Youtube en EEUU

Una estadounidense de 20 años se declaró culpable de disparar a quemarropa a su novio mientras él se protegía el pecho con una enciclopedia pensando que detendría la bala.

Monalisa Perez se declaró culpable de homicidio involuntario y aceptó purgar una condena de seis meses de cárcel, que aún debe ser confirmada por un juez de Minnesota a comienzos del próximo año, informaron este martes medios locales.

La chica convenció a su novio, Pedro Ruiz, de 22 años, de que se dejara disparar cubriéndose con un libro grueso. Ambos esperaban convertirse en estrellas de internet cuando el video de la hazaña se hiciera viral en YouTube.

“Pedro y yo vamos a grabar probablemente uno de los videos más peligrosos que se han hecho jamás”, escribió la joven ese mismo día en Twitter. “SU idea, no MÍA”.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

