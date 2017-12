Video revela momento exacto en el que ocurre explosión en estación de Nueva York

Un video capturado desde cámaras de seguridad en la estación de buses de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, expuso el momento exacto en el que un desconocido detonó un artefacto explosivo durante la mañana de este lunes.

Lee también: Explosión en estación de Nueva York deja 3 heridos y un sospechoso detenido

El registro audiovisual, publicado por diario El País y La Nación, muestra cómo ciudadanos de Nueva York se trasladan por un pasillo subterráneo de la estación de buses, momento en el que uno de ellos parece explotar y luego queda tendido en el piso.

El humo emanado por el artefacto dificulta la visibilidad en el video, pero se puede observar cómo el resto de personas evacúa el lugar de forma inmediata.

Recordemos que la explosión ocurrió la mañana de este lunes, dejando a 4 personas heridas incluyendo al mismo sospechoso de detonar la bomba casera, quien fue identificado como Akayed Ullah de 27 años.

PICTURED: suspected bomber being wheeled onto a ambulance after the explosion pic.twitter.com/U9PZsECchL

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) 11 de diciembre de 2017