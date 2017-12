Tiroteo en escuela de Estados Unidos deja dos alumnos muertos

Dos alumnos murieron este jueves en un tiroteo perpetrado en una escuela de Nuevo México (suroeste de Estados Unidos), según informó la policía, que indicó además que el presunto autor del ataque también falleció.

“Un sospechoso de haber disparado está fallecido. 2 estudiantes fallecieron. No se reportan más heridos. La escuela fue evacuada”, explicó la policía en Twitter.

Our thoughts and prayers go out to those injured and killed this morning at Aztec High School, as well as to their families and the entire community. #AztecHighSchool 😢

— NMSU Police Dept (@NMSUPolice) 7 de diciembre de 2017