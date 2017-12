Dramáticos videos muestran magnitud de incendios en California

Los incendios forestales que afectan desde el miércoles a Los Ángeles, California, han alcanzado dimensiones desproporcionadas que han provocado la evacuación de 200 mil personas.

Las mansiones de famosos y multimillonarios del barrio Bel-Air ha sido alcanzadas por las llamas, como la de la cantante Beyonce y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Las condiciones meteorológicas y el terreno seco propician la intensidad del siniestro, fuera del control de los bomberos. La fuerza del viento, común en esta estación del año, alcanzó ráfagas de 50 kilómetros por hora, lo que incrementó la voracidad de las llamas.

Estos videos subidos las redes sociales comprueban la magnitud de la contingencia que vive Los Ángeles, sede de Hollywood y corazón de la industria cultural estadounidense.

En Bel Air, el afamado barrio, el siniestro se ha triplicado en 24 horas, hasta las 60 hectáreas. En esa zona viven la cantante Beyoncé, el empresario Elon Musk, la familia Kardashian y la actriz Gwyneth Paltrow.

El comportamiento del viento resulta clave en el futuro del siniestro. Por ahora las noticias no son buenas. “Se esperan condiciones climáticas peligrosas y extremadamente críticas para el fuego a lo largo de una amplia porción del sur de California”, informó el Servicio Meteorológico Nacional de EE UU.

Miles de ciudadanos se encuentra en peligro, por lo que las autoridades alertan los posibles daños. “Las personas que están más amenazadas están en Los Ángeles. Hemos evacuado a cerca de 150.000 personas en el norte de la ciudad”, dijo a la agencia AFP Eric Garcetti, el alcalde de la metrópoli donde viven cuatro millones de personas.

#Brushfire near the 405 Freeway in #BelAir!!! @LAFDtalk pic.twitter.com/YDAGLSOnlk

— Ariel (@AirYell3000) 6 de diciembre de 2017