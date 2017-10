Donald Trump ofrece a su exesposa ser embajadora de EEUU en República Checa

Una curiosa revelación hizo Ivana Trump, exesposa del presidente de Estados Unidos, quien reveló que su exmarido le ofreció un cargo diplomático en su país de origen, la República Checa.

“Me acaba de ofrecer ser la embajadora. Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiera con quien quiera. Y me puedo permitir mi estilo de vida”, señaló Ivana en una entrevista a la CBS, consigna diario El País de España.

“¿Por qué diría adiós a Miami en el invierno, adiós a Saint-Tropez en el verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta”, indicó la mujer de origen checa, que dejó su país (que todavía formaba parte de Checoslovaquia) a mediados de la década de los 70′.

En 1977, Ivana se casó con Donald Trump (adoptando su apellido) y se separaron en 1992, periodo en el cual tuvieron 3 hijos (Donald Jr, Eric e Ivanka). Tras el divorcio han tenido diversos conflicto, pero aún mantienen contacto hasta la fecha.

De igual modo, la exesposa de Donald Trump valoró la presencia del mandatario en Twitter, donde tiene una presencia constante, convirtiéndose en su canal semi-oficial de comunicaciones.

“Le he dicho que creo que debe seguir tuiteando. Es una nueva forma, una nueva tecnología. Y si quieres mandar un mensaje sin que sea retorcido y manipulado por The New York Times, es así como lo debe hacer”, reflexionó Ivana.