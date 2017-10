Marilou Danley: la novia del hombre que mató a 59 personas en Las Vegas

Marilou Danley, una empleada de casino de 62 años originaria de Filipinas está en la mira del FBI, en momentos en que las autoridades intentan determinar qué llevó a su novio a cometer la mayor matanza de los últimos años en Estados Unidos.

Danley estaba fuera del país cuando Stephen Paddock disparó a mansalva el domingo de noche contra los asistentes a un concierto en Las Vegas Strip, matando a 59 personas e hiriendo a centenares. Familiares suyos dicen que no sabía nada acerca de los planes de su novio.

Reynaldo Bustos, su hermano, declaró a ABC News que habló con Marilou tras el tiroteo.

“La llamé inmediatamente y me dijo ‘relájate, no deberíamos preocuparnos por eso. Lo voy a arreglar. No entres en pánico. Tengo la conciencia tranquila"”, dijo Bustos a ABC News desde Filipinas.

Danley regresó el martes de noche a Estados Unidos desde Filipinas, según informes de prensa estadounidenses y fue contactada por agentes del FBI en el aeropuerto de Los Angeles.

La Policía no considera sospechosa a Danley, pero el shérif de Las Vegas, Joe Lombardo, dijo el martes que era “una persona de interés” y las autoridades esperan que pueda arrojar alguna luz sobre la investigación. No está detenida ni enfrenta acusaciones.

No aparece hasta el momento el motivo de los disparos letales de Paddock, un hombre sano, jubilado, de 64 años, quien gustaba de apostar en grandes cantidades y poseía una cómoda vivienda en una comunidad cerca de Las Vegas.

Fue en un casino en Reno, Nevada, donde Paddock conoció a Danley, que era empleada allí.

‘Él la amaba’

“Eran adorables, un hombre grande, una mujer menuda. Él la amaba, la adoraba”, señaló Eric Paddock, hermano del atacante, a The Washington Post.

Paddock y Danley convivían en una casa de Mesquite, 130 km al noreste de Las Vegas, donde las autoridades hallaron armas.

Varios vecinos dijeron que la pareja era muy reservada y con frecuencia estaba ausente durante semanas en viajes de juego.

Según autoridades australianas, Danley, filipina de nacimiento, tenía la nacionalidad australiana y tiene parientes en el país.

Entrevistada con su rostro desenfocado para mantenerse en el anonimato, una de las hermanas de Danley declaró a la cadena 7 News de Australia que ella creía que Paddock la había enviado deliberadamente al exterior.

“Sé que ella no sabe nada, al igual que nosotros. Fue enviada afuera. Fue enviada al exterior para que no estuviera allí e interfiriera con lo que (Paddock) estaba planeando”, dijo.

Según ABC News, Danley abandonó Estados Unidos para dirigirse a Filipinas el 15 de septiembre, unas dos semanas antes de que Paddock empezara a disparar desde su habitación en el Mandalay Bay hotel y concluyera la fase final de un ataque que las autoridades dicen que fue meticulosamente preparado. Otras informaciones sostienen que dejó el país el 25 de septiembre.

Nick Suarez, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Filipinas, investigaba reportes en el sentido de que Danley había llegado a Filipinas el mes pasado y que Paddock le había enviado, via transferencia electrónica, 100.000 dólares.

Según The Washington Post, Danley se había casado con Geary Danley en Las Vegas en 1990 y se divorciaron en 2015. The New York Times aseguró que ambos tenían hijos de relaciones anteriores y que Marilou Danley tenía una hija que vive en California.