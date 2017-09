Bombarderos de EEUU volaron cerca de las costas de Corea del Norte

Bombarderos estadounidenses volaron este sábado cerca de la costa este de Corea del Norte en una demostración de fuerza del poder militar de Estados Unidos frente al programa armamentístico de Pyongyang, informó el Pentágono.

“Ese fue el sitio más al norte de la zona desmilitarizada al que un avión de combate estadounidense o un bombardero sobrevoló cerca de las costas norcoreanas en el siglo XXI, destacando así hasta que punto tomamos seriamente el peligroso comportamiento de Corea del Norte”, escribió en un comunicado la portavoz del Pentángono, Dana White.

#USAF bombers, fighters fly in international airspace east of #NorthKorea, farthest north of the DMZ in 21st century https://t.co/R5DLUQigSF pic.twitter.com/fsFx4Q1oKE

