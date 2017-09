¿Nambia? Trump se confunde y alaba sistema sanitario de un país que no existe

Una situación incómoda protagonizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cena con líderes de distintos países africanos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el último miércoles.

Trump dio un discurso ante líderes africanos sobre los desafíos y avances que ha tenido el continente, dando como ejemplo el sistema sanitario de “Nambia“.

“El sistema de salud de ‘Nambia’ es cada vez más autosuficiente”, declaró Trump durante si discurso a los líderes africanos, quienes reacciones confundidos ante la situación, consigna el diario Washingont Post.

Los asistentes a la cena, no entendían si se había referido a Zambia, Gambia o Namibia, por lo que la Casa Blanca publicó la transcripción del discurso, donde aclaraba que se refería a Namibia, un país en el sur de África.

El presidente de Namibia, Hage Geingob, estaba presente durante el percance de Trump, pero decidió no referirse a lo ocurrido, ni al mal pronunciamiento del nombre de su país.

Trump, at a lunch with African leaders, refers to the non-existent country of "Nambia." pic.twitter.com/N8megnC1Xi

— David Mack (@davidmackau) September 20, 2017