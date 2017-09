Trump indica que "terroristas fracasados" de Londres eran conocidos por la policía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los “terroristas fracasados” detrás del atentado de este viernes en el metro de Londres, que dejó una veintena de heridos, habían estado “en la mira de Scotland Yard”.

“Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado”, tuiteó el mandatario estadounidense.

“Son personas enfermas y dementes que estaban en la mira de Scotland Yard. ¡Hay que ser proactivos!”, dijo.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017

No fue aclarado inmediatamente si los culpables del ataque habían estado realmente en el radar de la policía británica antes de los hechos. Pero si ese fuera el caso, Trump habría entonces revelado ese dato antes de que las autoridades británicas lo hicieran público.

“Cierto o no, y estoy seguro de que él no lo sabe, esto es de muy poca ayuda por parte del líder de nuestro aliado y socio de inteligencia”, tuiteó en respuesta Nick Timothy, exjefe de personal de la primera ministra británica, Theresa May.