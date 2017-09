Trump examina cortar comercio con todos los países que hagan negocios con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, examina cortar el comercio con “todos los países” que hagan negocios con Corea del Norte, luego de un nuevo ensayo nuclear por parte de Pyongyang.

A mediados de agosto de este año, el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, había solicitado a Chile romper las relaciones comerciales con Corea del Norte, petición que fue negada por el Gobierno nacional.

“Estados Unidos está considerando, además de otras opciones, detener todo el comercio con todo país que haga negocios con Corea del Norte”, dijo el presidente estadounidense en un tuit.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017