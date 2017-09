Donald Trump dice que "apaciguamiento con Corea del Norte" no va a funcionar

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que una política de “apaciguamiento con Corea del Norte” no va a funcionar, luego de que Pyongyang anunciara la realización exitosa de un ensayo nuclear.

“Corea del Sur se está dando cuenta, como yo les dije, que un apaciguamiento con Corea del Norte no funcionará, sólo entienden una cosa!”, tuiteó Trump.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017