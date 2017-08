Periodista salva vida de hombre atrapado en camión en medio de inundaciones en Texas

Un heroica situación fue la que protagonizó una periodista en medio de la emergencia provocada por la tormenta Harvey, en el estado de Texas, luego que fuera en ayuda de un hombre que se encontraba atapado en un camión.

Brandi Smith, reportera del canal KHOU de la ciudad de Houston, se encontraba efectuando una nota en vivo cuando notó que al interior del vehículo -ubicado bajó un puente y donde el agua casi llegaba a la cabina del conductor– permanecía un individuo, panorama que la movió a buscar ayuda de forma inmediata en una patrulla perteneciente a la oficina del Sheriff del condado de Harris que pasaba por el lugar y que iba equipada con un bote de rescate.

De acuerdo a lo señalado por el portal Vanguardia, luego de la asistencia encontrada, Smith comenzó a gritarle al chofer para que guardara la calma ya que la ayuda iba en camino, dando paso al posterior salvataje por parte de los profesionales.

Tras el procedimiento la periodista no ocultó su satisfacción y tranquilidad, luego que Robert -como fue indentificado el hombre- resultara ileso, quien agradeció la asistencia prestada, cerrando con un abrazo a Brandi Smith una jornada que pudo ser mucho más trágica.

Revisa a continuación la secuencia completa:

Storm #Harvey: The moment a reporter sparks the rescue — live on air — of a driver trapped in waters https://t.co/ttGjx4hTYn pic.twitter.com/x3xxRA3vQ4

— BBC News (World) (@BBCWorld) 28 de agosto de 2017