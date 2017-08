Ordenan evacuar una ciudad en Texas por rotura de un dique

Las inundaciones provocadas por la tormenta Harvey en Estados Unidos causaron la rotura de un dique al sur de la ciudad de Houston, en Texas, dijeron autoridades el martes, instando a los residentes a abandonar el sector inmediatamente.

“El dique en Columbia Lakes se rompió!!“, dijo el gobierno del condado de Brazoria en su cuenta oficial en Twitter. “¡¡SALGA AHORA!!”

El área de Columbia Lakes se encuentra al sur de Houston, cuarta ciudad de Estados Unidos, que permanece en buena parte bajo agua cuatro días después de que Harvey tocara tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos, provocando masivas inundaciones.

A levee has been breached in Brazoria, County, Texas.

Official: "Those that are left, they need to get out now." https://t.co/ixpNtgpOxW pic.twitter.com/AH7i1zfxAQ

— CNN (@CNN) August 29, 2017