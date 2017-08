Imágenes muestran el antes y después de Houston tras el paso de Harvey

El paso del huracán Harvey (después degradado a tormenta) ha causado graves daños en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, desde el pasado viernes, cuando el fenómeno natural tocó tierra.

Unos 1.270 mm de lluvia han caído sobre Houston desde que Harvey golpeó el viernes la costa texana como un huracán de categoría cuatro, desatando inundaciones masivas en su área metropolitana, habitada por 2,3 millones de personas.

Si se suma la periferia, la población de la cuarta ciudad estadounidense sube a 6 millones, dejando un saldo de 3 víctimas fatales y otras 6 aún por confirmar.

Pero los daños también han sido materiales, por eso muchos usuarios de redes sociales y Twitter han compartido imágenes de la urbe, comparando el antes, durante y después del paso de Harvey.

Allen Parkway, Memorial, Waugh overpass, Spotts park and Buffalo Bayou park completely under water. #houston #harvey pic.twitter.com/odRepbLT71 — Aaron Cohan (@aaroncohan) August 27, 2017

A remarkable amount of flooding in Houston. Here is a before and after of the I-160. pic.twitter.com/S9W5J3ZbFe — Ben Parsons (@Ben_Parsons__) August 27, 2017

The left is Memorial Parkway on Saturday. The right is Memorial Parkway Sunday morning. #Harvey #HoustonFlood https://t.co/88qQ8fcKZ4 pic.twitter.com/RKevt6b92A — Texas Tribune (@TexasTribune) August 27, 2017

This is Houston — What it looked like before, and what it looks like now https://t.co/MFB5rxknkV pic.twitter.com/Ubw7UsEsfC — CNN (@CNN) August 29, 2017

A friend down in #Houston has been sending me photos of his view from his apartment. A shot taken Friday before #Harvey, and today. Insane. pic.twitter.com/LtrMyspKON — Steven (@StevenYabNews) August 27, 2017

Remember the heartbreaking pic of Tx Sr Citizens stuck in chest deep water in #Harvey? New pic:They're safe, warm & dry! @CBSNews pic.twitter.com/T6RDVl9ggZ — Omar Villafranca (@OmarVillafranca) August 28, 2017

El canal de Youtube del New York Times, también subió un video, donde refleja los daños sufridos por Houston, tras el paso de Harvey.