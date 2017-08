Huracán Harvey podría dejar "inundaciones catastróficas" en Texas y otros condados de EEUU

Si bien el huracán Harvey estaba debilitándose la mañana de este sábado durante su paso por Texas, se presume que podría dejar “inundaciones catastróficas” en los próximos días.

“Lluvias torrenciales desde hoy hasta el lunes” pronosticaron los servicios meteorológicos de Estados Unidos, anticipando de 38 a 88 cm de acumulación en algunos lugares de aquí al miércoles.

Harvey ha sido calificado como “el huracán más poderoso en golpear a Estados Unidos desde 2005” y la “peor tempestad en azotar Texas desde 1961”. Tuvo categoría 4 -en una escala de 5- al momento de tocar tierra ayer viernes.

El huracán, que ya arrasó algunos inmuebles, puede hacer numerosas zonas “inhabitables durante meses”, advirtieron las autoridades.

Por su parte, la empresa de electricidad de Texas anunció que más de 293.000 clientes han tenido problemas con el suministro eléctrico producto del fenómeno climático.

El presidente Donald Trump firmó el viernes una declaración de catástrofe natural, ante el potencial efecto devastador del huracán y para poder liberar fondos federales que ayuden en la emergencia.

“Estrecho seguimiento del huracán Harvey desde Camp David. No dejamos nada librado al azar”, dijo el mandatario a través de Twitter.

Closely monitoring #HurricaneHarvey from Camp David. We are leaving nothing to chance. City, State and Federal Govs. working great together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017