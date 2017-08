Trump tras ataques en Barcelona: "El extremismo radical islámico debe ser detenido"

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que el mundo debe usar “todos los medios necesarios” para detener el “terrorismo islámico radical”, luego de que dos ataques en España provocaran la muerte de al menos 14 personas.

La agencia de propaganda del grupo Estado Islámico afirmó que uno de sus “soldados” llevó a cabo el ataque en una concurrida avenida de Barcelona, aunque el sospechoso todavía está prófugo: 13 personas murieron allí.

Un segundo ataque fue cometido en la madrugada del viernes en el balneario catalán de Cambrils. Uno de los seis heridos murió más tarde. La policía mató a los cinco atacantes en un tiroteo.

“El extremismo radical islámico debe ser detenido por los medios que sean necesarios. Los tribunales deben devolvernos nuestros derechos de protección ¡Debemos ser firmes!”, dijo Trump en uno de sus característicos tuits matinales.

Radical Islamic Terrorism must be stopped by whatever means necessary! The courts must give us back our protective rights. Have to be tough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de agosto de 2017