Presidente Trump despide al estratega jefe de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, despidió al estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien durante las últimas semanas contradijo algunas de las políticas del mandatario a través de la prensa y se arrogó potestades políticas al interior del Gobierno.

Steve Bannon pasó de empresario vinculado al entretenimiento y las comunicaciones, a ser uno de los colaboradores íntimos de Trump y, a juicio de cercanos al presidente, el principal responsable del discurso nacionalista del jefe de Estado.

Sin embargo, durante los últimos días, Bannon realizó una serie de declaraciones al medio American Prospect, en el que refutó la idea del presidente de intervenir militarmente ante Corea del Norte.

“No hay solución militar a las amenazas nucleares de Corea del Norte, olvídalo. Hasta que alguien resuelva la parte de la ecuación y me de muestro que 10 millones de personas en Seúl no morirán durante los primeros 30 minutos por armas convencionales, yo no sé de qué hablan. No hay solución militar”, dijo el entonces estratega de la Casa Blanca.

Asimismo, Bannon también sostuvo que contaba con la facultad para realizar cambios al interior del Departamento de Estado.

Estos dichos habrían desatado la ira de Donald Trump quien se encuentra de vacaciones en Nueva Jersey donde habría tomado la decisión de poner fin a la carrera de Bannon al interior de la Casa Blanca.