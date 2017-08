Trump fustiga a alcaldes que remueven monumentos a generales esclavistas del siglo XIX

Luego de la serie de ataques racistas que han ocurrido durante los últimos días en Estados Unidos, alcaldes de diferentes localidades de dicho país han optado por remover los monumentos a los generales confederados, símbolos de la esclavitud durante el siglo XIX; medida que fue calificada como “tonta” por el presidente Donald J. Trump.

En sus habituales tuiteos matutinos, el mandatario criticó la medida con la que los ediles estadounidenses buscan alejarse de símbolos que pudieran fomentar actitudes racistas en la población, afirmando que con actitudes como esta se afecta el patrimonio histórico.

“Es triste ver la historia y cultura de nuestro gran país, destruidas con la remoción de hermosas estatuas y monumentos”, fue el primer comentario de Trump.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

…can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson – who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

…the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

A ello, el magnate agregó que la “historia no se puede cambiar, pero se puede aprender de ella”, fustigando duramente a quienes también, a su juicio continuarán afectando la belleza de las ciudades y parques.

Dentro de las comparaciones que provocaron molestia entre historiadores y políticos norteamericanos, fue la comparación que Donald Trump hizo entre el general Robert E. Lee, uno de los generales esclavistas; y el primer presidente de Estados Unidos, George Washington.



“Es una comparación ridícula”, dijo la profesora Alice Fahs de la Universidad de California a PBS.

“Él (Lee) no es un padre fundador, y pareciera que Trump piensa que si lo es. Es asombroso. Es increíble”, dijo la académica.

Las declaraciones de Trump no contribuyen a mejorar su evaluación pública luego del tibio rechazo que realizó a las marchas de grupos supremacistas y neonazis, así como y los ataques que estos realizaron a manifestantes opositores, los que para Trump cuentan con responsabilidad de ambas partes.