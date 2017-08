Excolaborador afirma que Trump renunciará antes de fin de año

El escritor Tony Schwartz, coautor del libro “El arte de la negociación” de Donald Trump, afirmó que el mandatario norteamericano podría renunciar a su cargo antes de fin de año.

A través de su cuenta en Twitter, Schwartz sostuvo que la investigación por la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 podría generar la caída de Trump que evitaría ir a la cárcel, negociando inmunidad por el abandono de la magistratura.

Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner.

— Tony Schwartz (@tonyschwartz) August 16, 2017