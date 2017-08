Trump condena protesta en Virginia que dejó 3 muertos: "Una atroz muestra de fanatismo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “atroz muestra de fanatismo” el atropello masivo ocurrido en Virginia en una manifestación, la que terminó con tres muertos.

La protesta se transformó en un drama luego de que un automóvil embistiera a una multitud de contra-manifestantes anti-racistas, dejando un muerto.

Pero el saldo de víctimas fatales aumentó a tres luego de que un helicóptero cayera en un área vecina a Charlottesville, muriendo el teniente H. Jay Cullen y el piloto Berke M.M. Bates, que asistían en las operaciones.

“Tenemos que estar unidos y condenar todo lo que el odio representa. No hay lugar para esta clase de violencia en América. Unámonos”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017