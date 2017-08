Estados Unidos oficializa su salida del Acuerdo de París a dos años de lo estipulado

El Gobierno de Estados Unidos oficializó su primera notificación escrita para abandonar el Acuerdo de París, sin embargo, el documento enviado a las Naciones Unidas señala que se mantendrán en el proceso de conversaciones.

El acuerdo internacional indica que todos los países que hayan ratificado la misiva, incluido Estados Unidos, podrán solicitar su salida tres años después de la entrada en vigor del documento, es decir, el 4 de noviembre de 2019.

El Mundo señaló que el departamento de Estado norteamericano indicó que seguirán participando en negociaciones internacionales sobre el cambio climático, pese a su decisión de retirarse.

“Para proteger los intereses estadounidenses y asegurar que todas las opciones políticas futuras sigan abiertas al gobierno”, publicó el medio según lo señalado por el Departamento de Estado.

Por otro lado, el medio señala que, según el The New York Times, este documento no tendría peso legal, por lo que no representa la salida de Estados Unidos del pacto que reúne a casi 200 países, que buscan frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

Agrega que se trataría, más que nada, de un documento político que ratifica la declaración que realizó el presidente Donald Trump, en junio pasado.

En este sentido, según la publicación del medio, el documento indicaría que Trump no se cerraría a volver a participar del Acuerdo de París, si es que Estados Unidos logra “identificar términos más favorables para sus negocios, trabajadores, su gente y Contribuyentes”.