Explosión y derrumbe en escuela de Minneapolis deja al menos 5 lesionados y desaparecidos

Una explosión y derrumbe en la escuela primaria Minnehaha Academy de Minneapolis, Estados Unidos, ha dejado al menos 5 personas heridas, informan desde el sitio web de noticias CBS Minnesota.

Bomberos, específicamente tres equipos de emergencia, ya han llegado al lugar y están realizando las labores necesarias para rescatar a las personas afectadas por esta situación la cual habría sido causada por una supuesta fuga de gas.

Según la policía local, habrían al menos 5 personas lesionadas, una de ellas en estado crítico, 2 desaparecidas y otro que ha sido liberado tras estar en condiciones normales.

People are reportedly trapped after a school building collapsed due to possible natural gas leak in Minneapolis. https://t.co/cAo0OFpBKZ pic.twitter.com/iTlhC7LBym

— NewsChannel 12 (@wcti12) August 2, 2017