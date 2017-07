Donald Trump y un nuevo arrebato: despide a su jefe de gabinete través de Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este viernes al secretario de Seguridad Interna, John Kelly, como nuevo jefe de gabinete.

“Tengo el placer de informar que he nombrado al general y secretario John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca. Es un gran estadounidense”, anunció Trump.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American….

Lo curioso que es la noticia la entregó a través de Twitter y sin informar previamente a quien ostentaba ese cargo, Reince Priebus, quien lo acompañó desde su primer día en la Casa Blanca.

De hecho, recién 10 minutos más tarde, a través de la misma red, dio cuenta explícita de su despido.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017