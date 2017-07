Trump acusa a la prensa de haber frustrado un intento de matar al jefe del Estado Islámico

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este sábado al diario The New York Times de haber hecho fracasar un intento de Estados Unidos para matar al líder del grupo Estado Islámico (EI), Abú Bakr al Bagdadi.

“El defectuoso New York Times frustró el intento de Estados Unidos de matar al terrorista más buscado, Al-Bagdadi”, escribió Trump en Twitter, observando un ejemplo de “su agenda enfermiza en materia de seguridad nacional”, sin dar mayores explicaciones.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security

