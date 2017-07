Banda Adrenaline Mob sufre fatal accidente: Confirman muerte de bajista

Durante la tarde de este viernes se confirmó el deceso de David Zablidowsky, bajista de la banda estadounidense Adrenaline Mob.

El hecho ocurrió en la Interestatal 75 cerca de Micanopy, cuando la banda se dirigía a una presentación. Según los primeros antecedentes, el furgón en que se trasladaban los 4 miembros de la banda junto a otras cinco personas fue impactado por un camión de carga.

Debido al accidente, seis de los ocupantes quedaron heridos de diversa consideración, mientras que el bajista perdió la vida en el lugar.

La agrupación compuesta por Russell Allen, Mike Orlando, Chad Szeliga y el fallecido David Z ha visitado nuestro país y es conocida por ser parte de los supergrupos formados en los últimos años, con miembros de conocidas bandas del rock mundial.

ASO confirms 1 dead in multi-car crash on I-75 in Micanopy.

Traffic diverted in Alachua County at Exit 374.

Picture credit: @AlachuaSheriff pic.twitter.com/BoDvHk1qP4

— WCJB-TV20 (@WCJB20) 14 de julio de 2017