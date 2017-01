El cuestionado informe no verificado que publicó BuzzFeed sobre Donald Trump y Rusia

El portal de noticias BuzzFeed publicó un informe que señala que Rusia manejaría información comprometedora del presidente elector de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen “actos sexuales perversos”.

El documento fue publicado en su totalidad únicamente por BuzzFeed, generando una fuerte polémica mediática porque no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial, por lo que Trump rápidamente desmintió su contenido.

Mientras CNN sólo se limitó a publicar que Rusia manejaría información secreta sobre Trump, BuzzFeed fue más allá y también difundió -sin verificar- el informe que revela algunos detalles de los datos que tendría el Kremlin del mandatario electo de EEUU.

La publicación ha sido duramente criticada por otros medios de comunicación, como el Washington Post o el The New York Times (ambos apoyaron a Hillary Clinton en la última elección), pues el informe no ha sido verificado, por lo que no sustentaba las graves denuncias que aparecían en el texto.

El jefe de prensa de BuzzFeed, Ben Smith, defendió la publicación en cuestión y declaró en su cuenta de Twitter que el objetivo del medios de comunicación donde trabaja es “ser periodísticamente transparente y compartir la información que tenemos con nuestros lectores“.

Here's the note I sent to @buzzfeednews staff this evening pic.twitter.com/OcAloWzVzb — Ben Smith (@BuzzFeedBen) January 11, 2017

Entre los contenidos más polémicos está un memo al interior del informe que alude a la existencia de un video de carácter sexual de Trump con prostitutas y que fue filmado clandestinamente por los servicios rusos durante una visita a Moscú en 2013.

El documento, redactado por un exagente del británico para el FBI, menciona también a supuestos intercambios de informaciones durante varios años entre Trump y su entorno, y el Kremlin, en ambas direcciones.

Enojo de Trump

“Es francamente indignante y altamente irresponsable para un blog de izquierda que fue abiertamente hostil a la campaña del presidente electo publicar informaciones muy salaces y totalmente falsas en internet a solo días de que preste juramento”, dijo el portavoz de Trump, Sean Spicer, en el inicio de la rueda de prensa de este miércoles.

Trump también declaró que Buzzfeed es “una pila de basura fracasada” y advirtió que “sufrirá las consecuencias”.

Moscú rechazó categóricamente las acusaciones.

“El Kremlin no tiene informes comprometedores sobre Trump”, dijo el miércoles a la prensa el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov, quien afirmó que esas alegaciones pretenden “minar las relaciones bilaterales” entre Washington y Moscú. “Es una total falsedad”, añadió.