Trump estima que EEUU debe "aumentar" su capacidad nuclear y Putin lo respalda

Donald Trump estimó el jueves que Estados Unidos debe reforzar y aumentar su capacidad en materia de armamento nuclear hasta que “el mundo no haya entrado en razón” con este tema.

“Estados Unidos debe reforzar y expandir ampliamente su capacidad nuclear mientras el mundo no haya entrado en razón en el ámbito de las armas nucleares”, escribió Trump en la red social Twitter, sin brindar más detalles sobre su pensamiento.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016