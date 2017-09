Corea del Norte lanza nuevo misil y genera alerta en Japón

De acuerdo a la información entregada por la agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, el régimen de Kim Jong Un lanzó un misil desde una localidad cercana a Pyongyang.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Japón, el proyectil ingresó al espacio aéreo de Japón a las 7:06 am y cayó al mar a las 7:16 horas, hora local, en el sector septentrional de Hokkaido.

Ssin embargo las autoridades enviaron un mensaje de alerta a los habitantes del país para buscar refugio ante el peligro de ataque, tal como consta en el siguiente video.

People told to find shelter in #Japan after #NorthKorea missile launch. (📹@blacktokyo) pic.twitter.com/RKPmpXmvwn

— Kevin Rincon (@KevRincon) 14 de septiembre de 2017