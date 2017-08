Japón envía alerta de emergencia a sus ciudadanos por misil de Corea del Norte

“Lanzamiento de misil, lanzamiento de misil”, fueron las palabras que recibieron los ciudadanos japoneses en sus teléfonos cerca de las 6:00 horas de este martes (hora de Japón).

Un mensaje del gobierno alertaba sobre el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte, por lo que pedía ponerse a resguardo en edificios resistentes o subterráneos.

La situación fue reportada por usuarios de Twitter de ese país, que exhibían un pantallazo de la alerta.

Posteriormente, Corea del Sur y El Pentágono confirmaron que el misil sobrevoló Japón, cayendo luego al norte del mar nipón.

El misil recorrió 2.700 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 550 kilómetros, según el Estado Mayor de Corea del Sur.

Este es el mensaje completo enviado por el gobierno de Japón a los teléfonos.

Alarm from JP Gov. "A missile was fired from North Korea. Please evacuate to a sturdy building or basement." #northkorea #Japan pic.twitter.com/38NNCteqY2

it is huhu an emergency alert like this went off on all our phones 📱 so we were shocked pic.twitter.com/qYcX63aWtI

— 🥀 (@namuhearteu) August 28, 2017