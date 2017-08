Se incendia rascacielos Torch Tower de Dubai

Un incendio habría comenzado en el piso 9 del edificio residencial Torch Tower de Dubai, uno de los rascacielos más altos del mundo.

Según videos de testigos, el incendio habría iniciado en uno de los costados del edificio de 352 metros de altura.

La noticia ha sido masificada por usuarios de redes sociales, quienes señalan que los residentes habrían logrado evacuar el edificio que se encuentra en el Golfo Pérsico.

De momento se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas. Tampoco se conoce el estado de la estructura del edificio, el que ya había sido afectado por otro incendio de proporciones en 2015.

Diversos cuerpos de bomberos y equipos especializados se trasladaron al lugar para socorrer la emergencia.

#Dubai torch tower is currently burning in Dubai Marina @gulf_news 😱 pic.twitter.com/HvxxnOXSuk

— PepGenesio (@Mamad_ElShabazz) August 3, 2017