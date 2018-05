Maduro dice que "tomaría" las armas si un gobierno "entrega las riquezas" de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, realiz√≥ un acto de campa√Īa para su reelecci√≥n, en donde declar√≥ que si alg√ļn gobierno pretende entregar las riquezas “a los gringos” , √©l llamar√≠a al pueblo tomar las armas e iniciar una revoluci√≥n.

“Y si alg√ļn d√≠a llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas yo ser√≠a el primero que dar√≠a un grito y tomar√≠a un fusil para hacer revoluci√≥n armada con el pueblo si fuese necesaria. Ser√≠a el primero que lo har√≠a y llamar√≠a el pueblo a las armas, s√≠ lo har√≠a, porque aqu√≠ hay dignidad”, se√Īal√≥ Maduro.

Seg√ļn reporta la cadena venezolana NTN24, el actual gobernante tambi√©n habr√≠a criticado a su principal rival en las cuestionadas elecciones del pr√≥ximo 20 de mayo, indicando que Henri Falc√≥n (un exchavista) entregar√≠a el pa√≠s a “los gringos” y a la “oligarqu√≠a europea”.

En la misma línea, Maduro rechazó el llamado de la Unión Europea de que Venezuela revisa su calendario electoral, ante los cuestionamientos que hay sobre los comicios.

“Andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque van para Washington (y dicen que) a Maduro no lo van a reconocer. ¬ŅQu√© carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?“, expres√≥ airado el mandatario durante un mitin en el estado Vargas (norte).

Aludiendo a Estados Unidos, Maduro se√Īal√≥ que no le teme al “imperialismo”, calific√°ndolo como “un tigre de papel”.

Los comicios son rechazados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que no ofrecen garantías de transparencia.

La encuestadora Datan√°lisis da un empate t√©cnico entre Falc√≥n y el presidente, mientras que Delphos se√Īala a Maduro como favorito con 42% frente a 30% del opositor entre los “seguros de votar”, pese a que un 80% de los venezolanos rechaza al actual gobierno seg√ļn ambas firmas.