Macri advierte que gobierno de Argentina no reconocerá elecciones de Venezuela

Argentina desconocer√° el resultado de las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, advirti√≥ este martes el presidente Mauricio Macri tras una reuni√≥n con el jefe de gobierno espa√Īol, Mariano Rajoy, en Buenos Aires en la que ambos analizaron la crisis en el pa√≠s caribe√Īo.

“No vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo, no tiene ning√ļn valor esa elecci√≥n por m√°s que el se√Īor Maduro me insulte. No lo vamos a reconocer como un presidente democr√°tico porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”, subray√≥ Macri.

El mandatario argentino adelant√≥ que la crisis venezolana “va a estar en el tope de la agenda” en la Cumbre de las Am√©ricas que se realizar√° el Lima el viernes y s√°bado pr√≥ximo.

“Ah√≠ vamos a debatir los pa√≠ses insistiendo en que la elecci√≥n no tiene validez y se ver√° qu√© otras medidas complementarias se pueden agregar”, dijo Macri en una rueda prensa con el jefe de gobierno espa√Īol.

Rajoy sostuvo a su vez que “desgraciadamente el problema (de Venezuela) es de tal magnitud que ya afecta a toda la regi√≥n y ha desbordado todas las fronteras”.

Venezuela, envuelta en una crisis social, política y económica, celebrará elecciones el 20 de mayo en las que el presidente, Nicolás Maduro, buscará su reelección.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza los comicios por entender que no ofrecen garantías y se abstuvo de postular candidato.

Sin embargo, el exgobernador disidente del oficialismo, Henri Falcón, lanzó su candidatura a contravía de la decisión de la MUD.

Rajoy remarcó su alineamiento con la posición de Argentina.

“Coincidimos plenamente en nuestro an√°lisis de la situaci√≥n y en la √ļnica soluci√≥n viable: hay que devolverle la palabra a los venezolanos sin cortapisas, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia, o peor, para establecer reg√≠menes clientelares”, asever√≥.

El jefe de gobierno espa√Īol consider√≥ que la soluci√≥n “pasa simple y llanamente por dejarles elegir en libertad como prev√© su propia Constituci√≥n”.