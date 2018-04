Oposición venezolana pide limitar operaciones con petro y ampliar sanciones al chavismo

La oposición venezolana pidió este jueves desde Madrid que se limiten las operaciones en petros, la nueva moneda promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, y que la comunidad internacional amplíe las sanciones contra altos funcionarios del poder chavista.

En una rueda de prensa en la Casa Am√©rica de Madrid, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, llam√≥ a “limitar las operaciones financieras con una moneda ilegal como es el petro”.

Esta criptomoneda fue lanzada por Caracas para afrontar los problemas de liquidez y las sanciones de Estados Unidos contra los bonos soberanos de Venezuela y los de su petrolera estatal, PDVSA. Washington, no obstante, ya ha prohibido a sus ciudadanos y empresas que negocien con esta criptomoneda.

A Ledezma lo acompa√Īaban el expresidente del gobierno espa√Īol Felipe Gonz√°lez (1982-1996), el expresidente de la Asamblea Nacional venezolana Julio Borges, el coordinador pol√≠tico del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, y el opositor Lester Toledo.

Ledezma, Vecchio y Borges iniciaron el martes en Francia una gira europea para pedir a los gobiernos de la regi√≥n que no reconozcan las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela, en las que Maduro aspira a repetir mandato y que seg√ļn la oposici√≥n son un fraude.

Tenemos la “obligaci√≥n” de ejercer “toda la presi√≥n antes del 20 de mayo para lograr el desconocimiento total de ese fraude”, las elecciones, que representan “la destrucci√≥n total de la democracia”, declar√≥ Borges, horas antes de un encuentro con el canciller espa√Īol Alfonso Dastis y con Mariano Rajoy, el presidente del gobierno.

Seg√ļn explic√≥ Vecchio a AFP, en la reuni√≥n con Rajoy le formularon una “petici√≥n formal” de que desconozca los resultados de las presidenciales del 20 de mayo.

Rajoy evitó mostrarse taxativo, y en un mensaje en su cuenta de Twitter reiteró su apoyo a los opositores venezolanos y pidió garantías en esos comicios.

“El pueblo venezolano sigue contando con el apoyo de Espa√Īa en la defensa de la libertad, el progreso, los derechos humanos y elecciones democr√°ticas con plenas garant√≠as”, escribi√≥ el jefe de gobierno espa√Īol.

El martes, los tres hab√≠an sido recibidos por el presidente franc√©s Emmanuel Macron, quien afirm√≥ que las actuales condiciones “no permiten una elecci√≥n justa y libre”.

Maduro no tard√≥ en reaccionar y este mi√©rcoles tach√≥ de “racistas” a los gobiernos de Francia y Espa√Īa.

Piden m√°s sanciones

Como parte de la presi√≥n contra los comicios, Ledezma a√Īadi√≥ que piden “profundizar las sanciones” contra “los personajes (del gobierno venezolano) que se benefician con los dineros mal habidos”, una demanda tambi√©n abordada en la reuni√≥n con Rajoy.

Y es que seg√ļn el ex alcalde caraque√Īo, no son “suficientes” las sanciones individuales adoptadas en enero por la UE contra siete altos funcionarios del gobierno, y es necesario extenderlas a los testaferros de los que han querido convertir Europa en el patio trasero” de su “latrocinio”.

“La comunidad internacional tiene que coordinar seriamente sus acciones, porque lo √ļnico a lo que es sensible el r√©gimen de Venezuela es a las sanciones personales”, abund√≥ en ese sentido Felipe Gonz√°lez, que urgi√≥ a que se aborde esa opci√≥n en la cumbre de las Am√©ricas prevista en Lima los d√≠as 13 y 14 de abril.

Gonz√°lez inst√≥ tambi√©n a Henri Falc√≥n, el √ļnico rival de Maduro el 20 de mayo, a no presentarse. “Que por favor no sea el taparrabos de Maduro, que no compita en esas elecciones”, le conmin√≥.

Tras la cumbre de Lima, Vecchio, Borges y Ledezma proseguirán su gira europea por Alemania, Bélgica e Italia.