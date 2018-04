Lula, el héroe obrero rumbo a la cárcel

Fue el ni√Īo pobre que venci√≥ al hambre, el metal√ļrgico que sedujo al mundo con su Brasil imparable y ahora un condenado por corrupci√≥n camino a la c√°rcel. Luiz In√°cio Lula da Silva ha tenido muchas vidas, pero a los 72 a√Īos, puede iniciar la menos gloriosa de todas.

El destino de quien Barack Obama calificaba hace una d√©cada como “el hombre” hab√≠a quedado en manos de la Corte Suprema, despu√©s de que un tribunal de apelaci√≥n le condenara a m√°s de 12 a√Īos de c√°rcel por recibir un departamento de lujo de una constructora involucrada en el esc√°ndalo de sobornos en Petrobras.

Solo el Supremo Tribunal Federal (STF) pod√≠a darle tiempo extra a Lula, que hace un mes reconoc√≠a a la AFP que la idea de ir a la c√°rcel pasaba “todos los d√≠as” por su cabeza. Pero este mi√©rcoles esa instancia rechaz√≥ el habeas corpus solicitado por su defensa.

“Yo no rob√©. Quiero pelear con el Ministerio P√ļblico. Quiero defender mi honra. No voy a permitir que una banda de j√≥venes me llame ladr√≥n”, lanz√≥ entonces, al referirse a los fiscales y jueces de la Operaci√≥n Lava Jato sobre la red de corrupci√≥n centrada en la petrolera estatal.

Lula, que gobern√≥ la mayor econom√≠a latinoamericana de 2003 a 2010, se considera v√≠ctima de un “pacto diab√≥lico” de las √©lites para impedir que gane las elecciones de octubre, en la cuales es favorito, con m√°s de un tercio de intenciones de voto.

Esta guerra empezó en marzo de 2016, con la policía despertándolo al alba para llevarle a declarar. Ya no hubo vuelta atrás en la escalada.

En julio de 2017, el juez de primera instancia Sergio Moro lo conden√≥ a casi diez a√Īos de c√°rcel. La pena fue aumentada en enero a 12 a√Īos y un mes por una Corte de Apelaci√≥n.

Con otros seis procesos abiertos, la confrontación ha resucitado al combativo líder sindical que no paró hasta saltar de la fábrica al palacio de Planalto; pero los escándalos y la crisis han oxidado aquel histórico 87% de popularidad con el que dejó la presidencia en 2010.

“Estrella de rock”

De ni√Īo, Lula conoci√≥ lo m√°s dram√°tico de la pobreza del √°rido nordeste, su regi√≥n natal.

Séptimo hijo de un matrimonio analfabeto, fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a la industrial Sao Paulo como millones de coterráneos.

Fue vendedor ambulante y lustrabotas, a los 15 a√Īos inici√≥ su formaci√≥n de tornero, perdi√≥ un me√Īique en una m√°quina y al final de la d√©cada de 1970 lider√≥ una hist√≥rica huelga que desafi√≥ a la dictadura militar (1964-85).

Brasilia, sin embargo, se hizo esperar y fue derrotado en tres ocasiones como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), que cofundó en 1980.

El pol√≠tico al que la revista Foreign Policy calificar√≠a luego como una “estrella del rock de la escena internacional” alcanz√≥ finalmente la presidencia en 2003.

Durante su gesti√≥n, empujada por el viento a favor de la econom√≠a mundial, 30 millones de brasile√Īos salieron de la pobreza.

Y coron√≥ su doble mandato consiguiendo la sede del Mundial de F√ļtbol de 2014 y los Juegos de Rio-2016.

“Sin l√≠mites”

En aquellos a√Īos de gloria muchos ven la ra√≠z de los problemas que le han llevado a las puertas de la c√°rcel. As√≠ lo cree por ejemplo Antonio Palocci, que fue su ministro de Hacienda y uno de los hombres fuertes del PT, ahora preso por corrupci√≥n y dispuesto a negociar una “delaci√≥n premiada” contra su exjefe.

“[Lula] se disoci√≥ definitivamente del ni√Īo pobre para navegar en el terreno pantanoso del √©xito sin cr√≠tica (…), del poder sin l√≠mites”, escribi√≥.

Juntos hab√≠an sobrevivido al esc√°ndalo del ‘mensalao’ de 2005, una millonaria contabilidad ilegal para comprar el apoyo de congresistas, tras el que Lula descabez√≥ la direcci√≥n del partido.

√Čl logr√≥ mantenerse al margen, fue reelegido en 2006 y en 2010 consigui√≥ la victoria de Dilma Rousseff, que fue destituida en 2016 por el Congreso.

Poco despu√©s, le diagnosticaron un c√°ncer de laringe que super√≥, aunque dej√≥ huella en la voz rasgada con la que ahora clama que seguir√° luchando para regresar y restituir el honor de su esposa, Marisa Leticia, incluida en varias de sus causas judiciales hasta su repentina muerte hace un a√Īo.