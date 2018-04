Unión Europea intentará ayudar a Colombia ante masiva migración venezolana

Una delegaci√≥n del Parlamento Europeo visitar√° Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria venezolana, con miles de personas que huyen de la dura situaci√≥n socioecon√≥mica del pa√≠s, dijo este mi√©rcoles en Panam√° el eurodiputado espa√Īol, Ram√≥n J√°uregui.

El representante europeo indic√≥ que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidi√≥ que una delegaci√≥n de la Euroc√°mara visite C√ļcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela.

“Yo espero que (…) podamos visitar esas zonas con el objeto de planificar una ayuda humanitaria muy importante a Colombia para que atiendan a ese flujo migratorio”, declar√≥ J√°uregui en conferencia de prensa.

Seg√ļn este diputado del Partido Socialista Obrero Espa√Īol (PSOE), la delegaci√≥n europea tambi√©n visitar√≠a alguna poblaci√≥n brasile√Īa que recibe migrantes venezolanos, pero no especific√≥ cu√°l.

Millares de venezolanos han huido de su pa√≠s por las dificultades sociales y econ√≥micas que enfrentan, unos 550.000 de ellos a Colombia, donde las autoridades migratorias calculan que al finalizar el a√Īo la cifra ascender√° a un mill√≥n de personas.

“Europa va a desarrollar un plan de ayuda importante con esos lugares porque creemos que la ayuda humanitaria en estos casos es fundamental”, sostuvo J√°uregui, quien participa en Panam√° en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

“La crisis venezolana no solo es democr√°tica, sino humanitaria. Casi cuatro millones de venezolanos han hu√≠do del pa√≠s. No s√© c√≥mo (Nicol√°s) Maduro puede explicar esto, no lo entiendo”, cuestion√≥ J√°uregui.