¿Qué sucede si Lula no es candidato?: los escenarios en Brasil ante el "juicio final"

Este mi√©rcoles a las 14:00 horas, los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) deber√°n decidir si el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, puede recurrir en libertad a la sentencia de segunda instancia que lo conden√≥ a 12 a√Īos de prisi√≥n por corrupci√≥n o si debe ingresar a prisi√≥n.

Si el recurso es aceptado, el caso podr√≠a extenderse durante a√Īos y Lula seguir√≠a trabajando en su campa√Īa electoral. Pero si es rechazado, el l√≠der del Partido de los Trabajadores podr√≠a ser detenido a los 72 a√Īos de edad para cumplir una condena de 12 a√Īos y un mes de c√°rcel.

El denominado “juicio final” promete ser clave para el futuro de Brasil, pues Lula aparece como el favorito para las elecciones presidenciales de octubre, y pr√°cticamente la √ļnica carta competitiva de la izquierda contra el ultra derechista, Jair Bolsonaro.

En todo caso, un fallo favorable para Lula durante esta jornada s√≥lo alargar√≠a la inc√≥gnita sobre su candidatura presidencial, pues la Justicia Electoral a√ļn debe pronunciarse al respecto.

La legislaci√≥n brasile√Īa proh√≠be que una persona con una condena firme de segunda instancia -como es el caso de Lula- pueda postular a la presidencia, por lo que el exmandatario tiene pocas posibilidades de ser candidato.

Pese a este escenario desfavorable, Lula da Silva sigue siendo el favorito de las encuestas y su figura ser√° clave en las elecciones presidenciales de Brasil, ya sea como candidato o sin serlo, como persona libre o como preso.

“Quiero que la corte suprema apenas haga justicia. No quiero ning√ļn beneficio personal, solo quiero que haga justicia y se√Īale qu√© crimen comet√≠” - Lula da Silva

¬ŅQu√© significar√≠a el arresto de Lula?

El historiador y acad√©mico de la Universidad de Sao Paulo, Lincoln Secco, sostiene que ser√≠a un golpe muy duro para Lula y para el Partido de los Trabajadores su posible detenci√≥n, pero que a√ļn as√≠ eso podr√≠a reforzar el mito del expresidente, pues otros mandatarios involucrados en casos de corrupci√≥n pudieron evitar la prisi√≥n.

“La primera consecuencia es simb√≥lica, nunca un presidente de la Rep√ļblica fue condenado por la justicia y arrestado. Otros expresidentes fueron acusados de cr√≠menes mucho m√°s graves (…)

¬ŅPor qu√© s√≥lo Lula es arrestado? Esta pregunta lleva a la base social lulista a considerar que el verdadero motivo de la prisi√≥n ser√≠a a causa de sus pol√≠ticas sociales. Todo esto refuerza el mito”, explic√≥ Secco.

Aunque en el sector m√°s duro del PT no cause da√Īos en la imagen de Lula una posible detenci√≥n, s√≠ lo causar√≠a para el resto del espectro pol√≠tico y para los seguidores no tan incondicionales del antiguo l√≠der sindical.

El socio de la consultora Center Group, profesor de la Universidad Paulista y analista internacional, Gustavo Segré, afirma que para el PT sería un golpe muy duro la detención de Lula, pues ha sido el gran emblema del partido.

“Lula es el √ļnico referente del PT con posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. El PT sin Lula no ser√≠a el PT. Su detenci√≥n ser√≠a la confirmaci√≥n de un proceso corrupto instrumentado por Lula y los directivos del PT para perpetuarse en el poder”, sostiene.

El eventaul arresto del exgobernante brasile√Īo no s√≥lo significar√≠a un da√Īo para la imagen hist√≥rica del Partido de los Trabajadores, sino tambi√©n para la pol√≠tica del gigante sudamericano, pues es el favorito para ser nuevamente presidente.

Efectos en la carrera presidencial

Lula es el gran favorito para ser presidente, de eso no hay dudas, pero su posible detención y la casi probable bloqueo por parte de la justicia electoral, al tener una condena de segunda instancia, cambiarían completamente el panorama.

Por una parte est√° la inc√≥gnita de c√≥mo reaccionar√° el PT ante esta situaci√≥n, aunque Segre advierte que el partido intentar√° hasta √ļltimo momento -y buscar√° todas las instancias- para que Lula sea nuevamente presidente.

“Tiene hasta el 15 de agosto de 2018 para inscribir su candidatura y a partir de all√≠, el Ministerio Publico Electoral tendr√° que pedir la impugnaci√≥n de la candidatura, tema que ser√° resuelto por el Tribunal Superior Electoral, que no tiene plazo para pronunciarse, por lo que puede resolver el tema luego de la primera vuelta o hasta despu√©s de la elecci√≥n definitiva”, agrega Segr√©.

En la misma l√≠nea, el analista explica que en caso de que el expresidente no pueda ser candidato, el PT podr√≠a apoyar a una carta interna o buscar alianzas con otros partidos de izquierda o de la centro izquierda brasile√Īa.

“El candidato propio ser√≠a Fernando Haddad, exalcalde de la Ciudad de San Pablo, que no tiene fuerza a nivel nacional, pero es una persona que no est√° tan vinculada a casos de corrupci√≥n. El otro camino ser√≠a apoyar a alg√ļn candidato de otro partido, puede ser del Partido Socialismo y Libertad, Partido Comunista de Brasil o espec√≠ficamente a Ciro Gomes, exministro de Lula del Partido Democr√°tico Laborista” sostiene Segr√©, recalcando que el PT “insistir√° hasta el final” con Lula.

Incluso en alg√ļn momento, se ha sostenido que una f√≥rmula entre Gomes como presidente y Haddad como vicepresidente, se podr√≠a presentar en octubre, con el objetivo de unir a la centroizquierda.

La ausencia de Lula tampoco garantiza que sus votos se traspasen a un candidato apoyado por el PT, pues podría derivar en una gran cantidad de nulos, abstinencia y algunos irse con el extremista de derecha, Jair Bolsonaro.

“La segunda consecuencia electoral es que los votos de Lula se puedan dividir, parte para el PT -obviamente- y una peque√Īa parte para Bolsonaro, el cual atrae un voto de protesta, por su discurso confuso, como todo discurso fascista. Mas las pesquisas indican que una gran parte va a anular los votos o no va a ir a votar”, indica Secco.

La irrupción de Jair Bolsonaro

Una salida de Lula de la carrera presidencial dejar√≠a como favorito -seg√ļn las encuestas- al pol√©mico Jair Bolsonaro, un exmilitar y diputado de extrema derecha, que se presenta como un candidato anti √©lite y que combate a la corrupci√≥n, pese a que est√° siendo investigado por este tipo de delitos.

Bolsonaro marca en las encuestas entre un 16% a un 18%, es un nostálgico de la dictadura militar, famoso por sus exabruptos misóginos y homófobos. Incluso, se burló de las torturas que sufrió la expresidenta Dilma Rousseff cuando fue detenida por el régimen militar.

“Los gays son producto del consumo de drogas”, “Prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ah√≠”, “los negros no sirven ni para procrear”, “el error de la dictadura fue torturar y no matar‚ÄĚ, “las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas” o “no mereces que te violen por fea”, son s√≥lo algunas de las frases pol√©micas de este diputado.

Aunque ganaría la primera vuelta en caso de no presentarse Lula, Bolsonaro tendría complicado obtener la presidencia, debido a que en segunda vuelta perdería contra sus posibles rivales como el mencionado Ciro Gomez o la ambientalista Marina Silva, aunque con márgenes estrechos, de acuerdo a un sondeo de Datafolha en enero.

El académico Lincoln Secco apunta que el escenario para una victoria de Bolsonaro en las presidenciales depende de la participación de Lula y de cómo sus votantes reaccionen en las elecciones, aunque ambos candidatos sean resistidos por el establishment.

“El dilema de Brasil es que Lula y Bolsonaro son los favoritos para las elecciones, pero las √©lites de Brasil no quieren a ninguno de los dos. Con todo, prohibir una candidatura de Lula podr√≠a permitir la victoria de Bolsonaro”, concluye Secco.

Por su parte, el analista Gustavo Segr√© cree que si Lula no participa en la elecci√≥n presidencial, el panorama quedar√° abierto y que depender√° de los candidatos que se presenten, as√≠ como el apoyo que entreguen el Partido de los Trabajadores a los postulantes de centroizquierda y que el Partido del Movimiento Democr√°tico Brasile√Īo (PMDB) a los de derecha.

“No me parece que lo que ocurra con Lula ayude a otro candidato en particular. Bolsonaro est√° muy a la derecha y Lula apost√≥ a ir m√°s a la izquierda de lo que estaba. En el medio quedan mucho precandidatos del centro (hacia la izquierda y hacia la derecha). Algo es claro: ning√ļn partido del centro a la izquierda gana sin el apoyo del PT, como tampoco ning√ļn partido del centro a la derecha gana sin el apoyo del PMDB del presidente Michel Temer (…) La novela electoral brasile√Īa tiene muchos cap√≠tulos a√ļn”, cierra Segr√©.

“El error de la dictadura fue torturar y no matar” - Jair Bolsonaro

La sesión

La corte se re√ļne a partir de las 14:00 horas y no tiene horario para terminar. Ser√° transmitida en vivo por TV e internet. Manifestaciones a favor y en contra de Lula fueron convocadas en los alrededores del tribunal en Brasilia y en varias ciudades del pa√≠s.

Los 11 magistrados del STF deben pronunciarse y justificar su voto, sin límite de tiempo.

La sesión podría interrumpirse si alguno de los jueces pide más tiempo para analizar el expediente; pero dada la presión sobre el caso, no se espera que esto ocurra.

Si la sesi√≥n se extiende durante muchas horas y los jueces no logren concluir el mi√©rcoles, podr√≠an suspenderla y continuar el jueves. En ese caso, Lula seguir√≠a beneficiando del ‘salvoconducto’ que le otorg√≥ en marzo el STF para blindarlo de la prisi√≥n hasta decidir sobre su recurso.

Aunque a medida que los jueces van votando es posible ver el “marcador parcial”, cualquiera de ellos puede modificar su voto hasta el √ļltimo momento, por eso no es posible asegurar el resultado hasta que concluya formalmente la sesi√≥n.