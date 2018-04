Comandante del ejército de Brasil presiona para que la justicia encarcele a Lula

Brasil vive un momento de máxima tensión, en la víspera del juicio que podría llevar a Lula da Silva a prisión y prácticamente descartaría su repostulación a la presidencia de la máxima potencia de Sudamérica.

En un inusitado mensaje v√≠a Twitter, el comandante del Ej√©rcito, el general Eduardo Villas Boas, asegur√≥ el martes “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constituci√≥n, la paz social y la democracia”.

El tuit del comandante recibi√≥ el apoyo en la red social de otros generales, como el de Paulo Chagas, que escribi√≥ “tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus √≥rdenes!”.

“Estamos juntos mi comandante, en la misma trinchera, firmes y fuertes!!! Brasil encima de todo”, agreg√≥ el general Geraldo Miotto.

Nessa situa√ß√£o que vive o Brasil, resta perguntar √†s institui√ß√Ķes e ao povo quem realmente est√° pensando no bem do Pa√≠s e das gera√ß√Ķes futuras e quem est√° preocupado apenas com interesses pessoais?

— General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) April 3, 2018