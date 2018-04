Obispo mexicano admite pacto con el narcotráfico para que respete las elecciones

El obispo Salvador Rangel, de la Diócesis de Chilpancingo en el violento estado mexicano de Guerrero (sur), dijo este domingo que narcotraficantes le prometieron que no matarán candidatos en el proceso electoral.

“Aprovech√© para hablar con ellos, para pedirles que ya no hubiera m√°s asesinatos de candidatos, y me prometieron que iban a evitar esto, y que dejar√≠an una elecci√≥n libre”, dijo el prelado al t√©rmino de una misa.

Rangel explic√≥ que el viernes pasado se reuni√≥ con un “alto capo de la droga” para gestionar la reinstalaci√≥n de agua y luz en un poblado del municipio de Heliodoro Castillo, en la monta√Īa de Guerrero.

Aunque no detall√≥ con qui√©n se reuni√≥, dijo que los l√≠deres del narcotr√°fico le pidieron dos condiciones: “evitar que se compre el voto”, y que “los candidatos cumplan lo que prometen, porque cuando llegan al poder se olvidan de la gente”.

No es la primera vez que Rangel admite haber hablado con l√≠deres del crimen organizado. En febrero, tras el asesinato de dos sacerdotes en Guerrero, se√Īal√≥ que hac√≠a dos a√Īos hab√≠a conversado con un grupo para salvar la vida de un sacerdote.

“Estoy tratando de que no haya m√°s asesinatos”, dijo en una entrevista a la radio mexicana.

Este domingo, el obispo exigi√≥ que no se le embarre con el narcotr√°fico. “Yo me relaciono con ellos y no les pido ni dinero ni una posici√≥n pol√≠tica”, dijo.

“Yo hablo con unos y con otros, yo solo les pido que no asesinen, que no secuestren, y que traten bien a las gentes”, agreg√≥.

Guerrero es uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado en México.

Como parte de su estrategia, grupos criminales en México suelen buscar influir en los gobiernos locales y la policía de las zonas donde operan.

Varios aspirantes a cargos populares han sido asesinados en Guerrero en las √ļltimas semanas. Apenas a inicios de marzo, el aspirante a una alcald√≠a en Zihuatanejo, en la costa del estado, fue asesinado a balazos.

En 2017, Guerrero tuvo 2.318 homicidios, la cifra más alta de todo el país.