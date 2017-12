Cristina Kichner ante proceso judicial: "Es una persecución política contra la oposición"

La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández de Kichner compareció ante los medios para responder a las acusaciones del juez federal Claudio Bonadio, quien ordenara su desafuero y detención bajo cargos de “traición a la patria”.

“Buscan provocar daño personal y político a los opositores”, expresó Fernández sin señalar directamente a un causante. “Es una persecución inédita. Estas medidas degradan aún más a la Justicia argentina. Es una organización política para perseguir a la oposición. Armaron una escena para imputar personas”, agregó.

“Todo esto que sucede es un despropósito y un exceso, estos no tiene nada que ver con la justicia y la democracia”, sostuvo la exmandataria, quien alegó ser víctima de un complot.

“(El presidente) Macri es el director de la orquesta y Bonadio (juez) ejecuta la partitura judicial”. La Casa Rosada “es la máxima y verdadera responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”. Acusarme de “traición a la Patria es un insulto a la inteligencia de los argentinos”, agregó Fernández de Kichner.

La actual senadora por la provincia de Buenos Aires, señaló que el objetivo de incriminarla es para anular el papel político de la oposición, reconfigurada tras las elecciones parlamentarias de octubre.

“Esto busca tapar el debate de normas que van a impactar en el futuro de los trabajadores en actividad que mañana van a ser jubilados, que van a impactar hoy en los jubilados. Busca tapar también el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del Gobierno. Este diciembre viene con tarifazos de luz y gas”, adelantó.

“No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Lo hace hoy, jueves, último día hábil [mañana es feriado], cuando el lunes nosotros deberíamos comenzar nuestra tarea como senadores. Quiero decirles a todos, que no nos vamos a callar, que no nos vamos a asustar, que no nos van a disciplinar frente al ajuste y el saqueo y no nos vamos a dejar provocar”, lanzó.