La Unesco declara al punto cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El punto cubano, expresión poética y musical de los guajiros cubanos, fue declarado este miércoles Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, anunció la UNESCO en su cuenta oficial de Twitter.

El punto cubano o guajiro, como también se le conoce, nació entre los españoles asentados en el siglo XVII en los campos. Interpretado con instrumentos de cuerda se enriqueció a través de los años con otros ritmos nacidos en Cuba como la guaracha y el son.

Punto just inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Congratulations, #Cuba #IntangibleHeritage #12COM

ℹ️ https://t.co/iQHzJOTllO pic.twitter.com/RH6QdypRei

