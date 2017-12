Embajador venezolano en la ONU renuncia por pedido de Maduro

Rafael Ramírez, uno de los pesos pesados del chavismo y expresidente de la empresa PDVSA, renunció a su cargo de embajador de Venezuela en la ONU por pedido del presidente Nicolás Maduro, anunció el diplomático en su cuenta de Twitter.

“Se me ha removido por mis opiniones”, encabeza Ramírez el tweet donde difunde su carta de renuncia dirigida a Jorge Arreaza, canciller de la República Bolivariana. “Esta decisión responde a los acuerdos alcanzados en nuestra conversación, una vez recibida la instrucción del ciudadano presidente de la República, de separarme del cargo para que cese, según ha sido su deseo manifiesto, de representar a nuestro país frente a este organismo multilateral”, explicó el otrora uno de los hombres más poderosos de los gobiernos de Hugo Chávez.

Ramírez, quien se mostró crítico con la gestión de Nicolás Maduro, censuró la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el chavismo el 1ro de mayo pasado. Desde entonces, su posición ha sido tambaleante en la convulsa crisis política que vive Venezuela.

“Para mí en lo personal esta decisión resulta muy difícil, pues significa cesar en mis funciones de servidor del Estado venezolano, especialmente cuando atravesamos una situación de crisis político-económica (…). No obstante, ante la decisión del Presidente no he tenido otra opción”, confiesa Ramírez en la misiva.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 5 de diciembre de 2017

En las últimas semanas han sido arrestadas por corrupción centenares de personas asociadas a la compañía PDVSA, que Ramírez comandó durante una década (2004-2014). Entre los capturados resaltan Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos exministros de Petróleo y ex presidentes de PDVSA cercanos al depuesto diplomático.

Ante las insinuaciones de una purga política al interior del chavismo, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, afín a Maduro, negó esa posibilidad. “¿Una lucha interna de qué? Acá lo que hay es una lucha frontal contra quienes le han hecho daño al país”, dijo el fiscal esta semana al ordenar la detención de seis nuevos implicados por corrupción.