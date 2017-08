Canciller sobre Venezuela: Hay señales que quizás la inquietud internacional tenga efectos

El canciller Heraldo Muñoz conversó en exclusiva con Radio Bío Bío, a un día de la reunión de cancilleres en Lima, Perú, para analizar la situación en Venezuela.

“Lo que sucede es trágico e intolerable (…) El Gobierno de Maduro ha desmoronado el Estado de Derecho, el diálogo ciudadano que Andrés Bello nos enseñó”, aseguró el ministro.

Consultado por la efectividad y recepción que Maduro pueda tener de lo acordado mañana en Lima, Muñoz indicó que “hay algunas cosas que han sucedido y que quizás tienen su origen en la presión internacional, por ejemplo, Leopoldo López devuelto al arresto domiciliario, y otro líder Antonio Ledesma, lo mismo. Hay señales que quizás la inquietud internacional tenga algún efecto y hay que hacer todo lo posible”.

“Lo peor es permanecer impávidos mirando desde la galería, tenemos que actuar y hacer propuestas y realizar acciones”, culminó.

Negación de Maduro

El canciller dijo que fue testigo de una reunión donde Maduro rechazó la ayuda de la presidenta Bachelet. “Le ofreció mandar medicina, la más urgente que se necesitara en hospitales, y el presidente Maduro dijo no, ‘aquí no hay ninguna crisis, eso es propaganda imperialista, no necesitamos medicamento y tampoco alimentos’. Entonces, frente a eso, frente a la negación de los problemas, es difícil ayudar”, relató.

Muñoz señaló que un reflejo de la crisis es el número de venezolanso que llga hoy al país: “Lo veo con la cantidad que llega a Chile, el año pasado fueron 15 mil, y ahora votaron 44 mil en el referéndum de semanas atrás. Es una tragedia”.