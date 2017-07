Maduro desafía a Trump indicando que la Asamblea Constituyente va "ahora más que nunca"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que “ahora más que nunca” avanzará con su Asamblea Constituyente e irá con la justicia tras los “conspiradores”, luego de la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones económicas si no retira su iniciativa.

Si el presidente estadounidense, Donald Trump, “se ha atrevido a decir Constituyente no, nosotros (…) le decimos Constituyente sí, sí, sí va, Constituyente ahora más que nunca”, dijo Maduro este martes en una reunión del Consejo de Defensa a raíz de las advertencias de Washington.

Trump aseguró el lunes que “tomará rápidas y fuertes medidas económicas” si Maduro persiste en la elección el 30 de julio de la Constituyente, que la oposición considera un “fraude” del chavismo para perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela “otra Cuba”.

El cerco internacional creció tras el plebiscito simbólico, ya que la Unión Europea (UE), el secretario general de la la OEA, Luis Almagro, y los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Panamá también pidieron a Maduro retirar su proyecto.

Este martes, Maduro arremetió contra los presidentes de esos países, particularmente el colombiano Juan Manuel Santos y el brasileño Michel Temer, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

“A Venezuela no le da órdenes nadie, no la gobierna ningún gobierno extranjero ni hoy ni nunca, aquí no manda Trump, ni Santos, ni (el jefe del gobierno español), Mariano Rajoy, ni Michel Temer”, añadió.

Para el jueves, la oposición convocó a una “paralización total” de actividades formales e informales, mientras este martes hubo bloqueos de calles, con algunos disturbios.

“Este país no va a tolerar un fraude constituyente”, aseguró por su parte el dirigente opositor Freddy Guevara.